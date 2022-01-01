32плюс Добрая стоматология

Мы не делаем зубы, мы лечим людей!

СИЯЮЩАЯ УЛЫБКА ГАРАНТИРОВАНА!

 

Наша компания постоянно развивается и растет.

Мы предоставляем полный спектр услуг для здоровья ваших зубов...

Пациентам нашей клиники доступны все виды стоматологической помощи - компьютерная томография зубов, безболезненное лечение зубов и корневых каналов, лечение заболеваний десен, протезирование, удаление и имплантация зубов.

Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать процесс посещения клиники для пациента комфортным, безопасным и максимально эффективным. Наша клиника оснащена самым современным оборудованием и материалами, Каждый специалист клиники является экспертом своей специальности и имеет многолетний опыт работы.

Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план оказания стоматологической помощи учитывая его пожелания и возможности. Индивидуальный план лечения позволяет пациентам контролировать свои расходы. Так же предоставляется беспроцентная рассрочка на все услуги.
Работаем со всеми полисами ДМС.

19 ЛЕТ РАБОТЫ

Много лет профессиональной и качественной работы в сфере стоматологии

ПОЛНЫЙ

СПЕКТР УСЛУГ

Мы предоставляем полный спектр услуг по лечению, протезированию, имплантации и уходу за полостью рта

ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Наши специалисты квалифицированы и работают на новейшем оборудовании

КОМФОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Приветливый персонал, мягкие кресла и качественные импортные обезболивающие

БЕЗОПАСНОСТЬ И ИННОВАЦИИ

Применяем самые передовые методики диагностики и лечения. Повышенные требования к качеству сервиса.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ

Уже при первом визите Вы получите профессиональную помощь и сможете провести все обследования.

ПРОЗРАЧНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Никаких скрытых расходов – Вы всегда будете знать точную стоимость лечения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Пациент получает детальную информацию о прогнозах и план лечения, а также консультации по любым вопросам.