Пациентам нашей клиники доступны все виды стоматологической помощи - компьютерная томография зубов, безболезненное лечение зубов и корневых каналов, лечение заболеваний десен, протезирование, удаление и имплантация зубов.



Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать процесс посещения клиники для пациента комфортным, безопасным и максимально эффективным. Наша клиника оснащена самым современным оборудованием и материалами, Каждый специалист клиники является экспертом своей специальности и имеет многолетний опыт работы.



Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план оказания стоматологической помощи учитывая его пожелания и возможности. Индивидуальный план лечения позволяет пациентам контролировать свои расходы. Так же предоставляется беспроцентная рассрочка на все услуги.

Работаем со всеми полисами ДМС.